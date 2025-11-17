LVBP: ¡Balbino Fuenmayor es el Jugador Meridiano de la Semana por segunda vez en la zafra!

Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor lo volvió a hacer. Por segunda vez en lo que va de la temporada 2025/26, el poderoso toletero de Caribes de Anzoátegui se ha alzado con la distinción al Jugador Meridiano de la Semana, gracias a una producción tremenda durante la quinta semana de campeonato, que se tradujo en una buena racha para "La Tribu".

Los números de "Balbineitor" durante la última semana hablan por sí solos. El oriundo de Güigüe bateó para .471/.500/1.118/1.618 durante una semana en la que además disparó tres batazos de vuelta completa, e impulsó seis rayitas en los cuatro compromisos que disputó.

Semana redonda para Balbino Fuenmayor

La semana inició de manera positiva para Balbino Fuenmayor, quien se fue de 4-1 con cuadrangular y par de impulsadas en la derrota de "La Tribu" ante Bravos. Un día después, se fue de 4-2 con sencillo y doble, en un duelo en donde Caribes tomó venganza ante los insulares.

Caribes descansó el jueves 13, pero regresó con todo el viernes 14, al derrotar 12-8 a Tiburones, con un juego espectacular de Fuenmayor, quien se fue de 5-3 con un doble y par de vuelacercas, para sumar tres carreras fletadas y ser la gran figura de la noche. El sábado 15, cerró su semana por todo lo alto, con par de sencillos y una nueva carrera impulsada.

A pesar de descansar el domingo, Balbino Fuenmayor dejó los mejores números de la quinta semana de acción en la LVBP, por lo que se alza con su segundo Jugador Meridiano de la Semana de la presente contienda.