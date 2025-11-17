LVBP

LVBP: El mensaje de Ozzie Guillén tras el despido de Gregorio Petit de Tiburones

El actual mánager de los Tigres de Aragua, no dejó escapar la oportunidad de hacerse sentir tras el cambio de mánager en La Guaira

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 12:03 pm
LVBP: El mensaje de Ozzie Guillén tras el despido de Gregorio Petit de Tiburones
Foto: Cortesía
Los Tiburones de La Guaira, debido a su mal momento en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tomaron la decisión de despedir a Gregorio Petit del puesto de mánager, una de las noticias más relevantes de las últimas horas en el beisbol venezolano. Tras esto, el histórico Oswaldo "Ozzie" Guillén no dudó en hacerse sentir, como es de costumbre.

El ahora mánager de los Tigres de Aragua sabe lo que es ser despedido de la franquicia de La Guaira, así que le envió un mensaje a Petit, tras esta decisión que tomó la gerencia. 

Ozzie Guillén respalda a Gregorio Petit

A través de su cuenta en X, Guillén dejó un mensaje contundente y como un hombre de beisbol, respaldó a Gregorio Petit, quien estaba haciendo su debut como mánager en la LVBP.

"Petit cabeza en alto siempre. Ser botado no define tu carrera, ni en Venezuela ni en ningún lado. Tu trabajo, tu trayectoria y tu carácter hablan más fuerte que cualquier decisión momentánea de otros y que saben mas. Lo mejor sigue por delante", escribió Guillén en la mencionada red social.

Sin duda que, el mensaje de Oswaldo Guillén refleja la experiencia de quienes han pasado por situaciones similares y saben que el carácter y la constancia son lo que realmente define a un profesional. Para Gregorio Petit, esto es solo un capítulo más, y el futuro sigue abierto.

