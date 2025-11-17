LVBP: Greivis Vázquez reacciona de esta manera al despido de Gregorio Petit en Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira anunciaron la destitución del manager Gregorio Petit de forma inmediata en medio de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El comunicado fue publicado en sus redes oficiales y desde entonces, se ha convertido en el tema principal entre los fanáticos de la LVBP.

Varias figuras ligadas al deporte se han pronunciado con respecto a este movimiento del conjunto guairista y, entre los más llamativos, se encuentra el ex NBA criollo, Greivis Vásquez, quien es conocido por su estilo frontal y sin filtros a la hora de interactuar en redes sociales; reaccionó al despido de Gregorio Petit.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y se sumaron al clima de tensión que se ha generado alrededor de la franquicia en las últimas horas. En la actualidad, el equipo se encuentra en la séptima posición de la tabla, con 11 ganados y 15 perdidos.

Palabras de Greivis Vásquez sobre la actualidad de Tiburones

Vásquez, a través de su cuenta personal en X, lanzó un mensaje directo que rápidamente se viralizó entre seguidores, periodistas y fanáticos del béisbol profesional venezolano. “No me siento mal; que pierdan 3 juegos seguidos es necesario para botar toda la oficina. Desde el gerente hasta el presidente. Fuera, botados”, expresó.

Estas palabras darán mucho de qué hablar en los próximos días, tomando en cuenta que Greivis formó parte de Tiburones como asesor hace un par de años atrás. El nuevo dirigente es Marco Davalillo, que hará su segunda etapa al mando del conjunto de La Guaira: ya estuvo como dirigente en las campañas 2011/12 y 2012/13.

Finalmente, estas nuevas decisiones dentro de los Tiburones de La Guaira darán mucho de qué hablar en las próximas semanas, tomando en cuenta que deben hacer todo lo que esté en sus manos para cumplir con sus objetivos colectivos.