LVBP: Lo que debes saber del Juego de la Chinita de esta temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 18 de noviembre es una fecha importante tanto para el Estado Zulia como para la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Y es que el motivo no es otro que el esperado Juego de la Chinita, un clásico donde todo el protagonismo cae sobre las Águilas del Zulia y su fiel fanaticada.

Otro esperado Juego de la Chinita para el Zulia

Como muchos saben, este encuentro se realiza en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, y desde horas de la mañana se realizan una serie de eventos. Para esta edición de la 2025-2026 se espera una gran afluencia de personas en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", en especial porque el equipo luce en la zona alta de la tabla de posiciones.

¿Quién es el rival de Águilas del Zulia en el Juego de la Chinita?

Para esta temporada 2025-2026, el calendario de la LVBP cruzó en el camino de los rapaces a Bravos de Margarita. Cabe mencionar que este será el tercer careo entre ambos en el Juego de la Chinita, con un récord de una victoria por bando.

¿A qué hora se jugará el Juego de la Chinita?

La hora de playball en el Luis Aparicio "El Grande" será a la 1:00 pm.

¿Cuál es el historial de Águilas del Zulia en el Juego de la Chinita?

Hasta la fecha, las Águilas del Zulia dominan con una leve ventaja el historial del Juego de la Chinita, con un récord de 29 victorias y 26 derrotas. De hecho, cabe resaltar que el equipo ha ganado sus últimos dos clásicos, mientras que suma cuatro triunfos en las últimas cinco ediciones.