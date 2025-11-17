Famoso reggaetonero se preparó su propia arepa en un local caraqueño

Suscríbete a nuestros canales

El reggaetonero estadounidense, De La Ghetto, sorprendió a sus seguidores en Venezuela con una parada inesperada en un restaurante de Caracas donde no solo visitó, sino que se animó a preparar sus propias arepas con pernil venezolano.

La escena, captada en video y viralizada en redes, lo muestra disfrutando con el personal del local, bromeando y visiblemente entusiasmado al decir: “Papi esto es pernil, pernil venezolano”, mientras arma la arepa en la plancha.

El reggaetonero compartió con su público

De La Ghetto, que llegó el viernes 14 de noviembre al país como parte de su presentación en el Monumental, no pudo despedirse de nuestras tierras sin vivir este momento de conexión cultural.

El intérprete de “Sensación del Bloque” no solo posó para las fotos con empleados del restaurante, sino que se tomó su tiempo para compartir un rato en la cocina, algo poco habitual para una estrella de su talla.

Una trabajadora del establecimiento expresó: “Bienvenido siempre a Venezuela, gracias por visitarnos. Calidad de persona, una clase de humildad”.

De La Ghetto quedó encantado con la arepa

En el vídeo que compartió en su cuenta de TikTok, el artista acompaña la imagen con la descripción: “Haciendo arepas en Venezuela chamo”.

La arepa que preparó iba “full pernil”, describiendo el relleno como “proteína”, en una mezcla entre humor, autenticidad y celebración del sabor venezolano.

Los comentarios en redes destacaron que, tras su presentación en el concierto de reggaetón, decidió dar este gesto inesperado para el público y los fans.