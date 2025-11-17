Anmarie Camacho y Jesús Guzmán comparten el dolor por la pérdida de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora de televisión Anamarie Camacho y Jesús Guzmán compartieron la triste noticia de la pérdida de su bebé. En una publicación en Instagram, detallaron lo difícil que han sido estos días para la familia.

“Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible”, se lee en las primeras líneas del post.

La pareja tiene en conjunta a Emmanuel, a quien recibieron en 2023. Precisamente, el pequeño se ha convertido en su mayor motor en los últimos días tras la triste pérdida del feto.

“Afortunadamente, el amor y la ternura de nuestro amado hijo Emmanuel nos ha enseñado a sonreír hasta en los momentos más difíciles, él ha sido nuestro gran maestro y por él prometemos seguir siendo los padres amorosos, felices y valientes que hemos sido”, resaltó la animadora venezolana.

Dolor por la pérdida

El hecho ocurrió en días pasados, pero ambas figuras públicas decidieron guardar silencio para recomponerse del dolor por la criaturita. Anamarie Camacho expresó que, en medio del trago amargo, “con resiliencia y buscando entender lo que no se puede explicar”, decidió informarlo a todos sus seguidores.

De igual manera, se alejará por un tiempo de sus actividades en la pantalla y como locutora para sanar físicamente y emocionalmente.

Esta pausa es necesaria para la comunicadora social tomar fuerzas y volver a sus labores con la mayor disposición.

“No es fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto para continuar llegando a los hogares venezolanos y acompañarlos mañana tras mañana como lo he hecho durante tantos años, con la misma energía, alegría, entusiasmo, profesionalismo y sobre todo con la sonrisa que me ha caracterizado”, afirmó.

La alegría de Anmarie Camacho y Jesús Guzmán

En octubre de 2025, Anmarie Camacho y Jesús Guzmán anunciaron la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Con la canción “Te esperaba” de Carlos Rivera de fondo, ambos se toman de las manos y a ellos se suma el hijo que tienen en común. Sonriente, Guzmán muestra con orgullo la ecografía de su próximo retoño y, lo mismo hace su pareja.