Animadora venezolana denuncia que fue "maltratada" en un restaurante en Caracas

En redes sociales, la animadora venezolana Karla Osuna, quien forma parte de "Buenos Días Familia" y "TVES al Día", denunció haber sido víctima de maltrato verbal en un reconocido restaurante de la ciudad de Caracas.

Mediante sus historias, la también empresaria mencionó que, había hecho una reserva en el local Toro ubicado en Las Mercedes, pero, no pudo ingresar porque supuestamente no cumplía con el código de vestimenta.

La animadora pone en tela de juicio al restaurante

Pese a insistir una y otra vez que estaba correctamente vestida y pidió ingresar al lugar, el personal de seguridad se negó. En este sentido, Osuna aseguró que, el problema estaba relacionado a la política.

"Quisiera saber qué tiene @torococinadefuegos en contra de los periodistas que trabajamos para el gobierno. Es mi pregunta", aseveró. "Es un abuso a mi personas y hacia las personas que se encontraban conmigo y aún más a mi tiempo perdido", añadió.

Por otro lado, la comunicadora se dio a la tarea de grabar a otras personas que sí pudieron acceder al restaurante y llevaban ropa informal, lo que aumentó su molestia. Ante lo ocurrido, Karla denunció que, no recibió respuesta ni solución de algún alto ejecutivo del restaurante.

"No salió nadie a solucionar lo que estaba pasando en la puerta del Rest. Qué burla de verdad, que se excusen diciendo que tienen políticas y aparte que se reserva el derecho de admisión", apuntó en las historias de Instagram.

¿Quién es Karla Osuna?

Además de animadora, Karla también es modelo y ha desarrollada su carrera en la televisión y medios digitales. Comenzó su camino en el mundo del entretenimiento como modelo y luego descubrió su pasión en la pantalla chica.

Pese a que en 2007 se vio envuelta en un pequeño incidente legal, años después logró reinventarse y actualmente labora en la cadena televisiva TVES.