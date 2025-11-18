Águilas podría sufrir esta dura baja para la segunda mitad de la campaña

Suscríbete a nuestros canales

A las Águilas del Zulia les ha costado batear en la primera parte de la temporada regular y lo peor, es que probablemente no podrán seguir contando con su máximo remolcador, para lo que resta del torneo.

Se trata del slugger Yonathan Perlaza, quien respondió como se esperaba y durante un tiempo fue líder remolcador de la Liga. Además, está segundo en el ranking de dobles con siete tubeys.

¿Por qué no seguirá Yonathan Perlaza con Águilas?

El jardinero probablemente no podría continuar con la novena "Aguilucha", debido a que firmó contrato en el beisbol asiático, específicamente en la Liga de Corea y se espera que su último duelo sea el de mañana, cuando se celebre el día de la Virgen de la Chinita en el Luis Aparicio El Grande.

No obstante, César Suárez informó a Televen que la gerencia "Rapaz" no lo da todo por pedido y que trabajarán, por conseguir un permiso, para tenerlo unos días más con el equipo.

Estos son los números de Yonathan Perlaza en la campaña 2025-2026:

J: 25

T: 79

H: 19

2B: 7

3B: 0

HR: 3

CI: 20

CA: 16

BR: 3

BB: 18

K: 12

AVG: .241

OBP: .379

SLG: .443

OPS: .822.

El slugger de 27 años lidera a la novena del Zulia en empujadas (20) y es colíder tanto en dobles (7), como en cuadrangulares (3).