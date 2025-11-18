LVBP: Águilas liquida a Bravos y van bien mollejúos al Juego de La Chinita

Suscríbete a nuestros canales

Todo alrededor del Juego de La Chinita, incluso su víspera, por siempre será de importancia para el ámbito de las Águilas del Zulia, que este 17 de diciembre salen por la puerta victoriosa en muy cerrado duelo con Bravos de Margarita.

En la baja del 9no inning, los rapaces llenan las bases ante el titubeante relevista Carlos Navas; con 1 out los insulares reemplazan al jardinero David Peralta (zurdo) por Pedro Martínez (derecho), colocado prácticamente encima del segundo cojín y de ese modo, dejan el infield con cinco hombres.

La estrategia funciona, porque José Pirela más duro no le puede dar a la bola, una línea durísima con la que Martínez solo tuvo que lanzarse un poco hacia su derecha para prolongar la vida con el segundo out, luego Ángelo Castellano falla con elevado al primera base, Juan Santana.

En la 10ma, Navas sigue en la lomita y continúa de la mano con el descontrol, da boleto a José Herrera, viene Eduardo Torrealba que intenta toque de sacrificio pero recibe pelotazo en su mano derecha. Las bases de nuevo congestionadas, y el mánager interino, Óscar Salazar, aplica la misma estrategia defensiva con Martínez.

Rayder Ascanio se para en el plato, lleva el conteo a 3-2, aplica la Ley del Ex y da el hit de oro al jardín izquierdo que coloca el marcador final; Bravos 3, Águilas 4.

En breve más detalles…

