Filtran cómo será el escenario de Miss Universo 2025 en Tailandia

Kleimar Reina
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 04:00 pm

La producción de la edición 74 del certamen de belleza está en manos del tailandés Nawat Itsaragrisil

A pocos días de la 74.ª edición del concurso Miss Universo que se celebra en Tailandia, muchos han estado a la expectativa del escenario y la producción a cargo de Nawat Itsaragrisil, quien promete un show como nunca antes.

Durante los ensayos previo a la Competencia Preliminar y el show final, las candidatas quedaron anonadas por el stage que todavía está el en proceso y pretende estar listo en las próximas horas.

Como era de esperarse personal del concurso y las mismas candidatas han filtrado imágenes de lo que verán los televidentes y el público.

Será el 21 de noviembre en Tailandia, y 20 de noviembre para Latinoamérica, que se conocerá a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Así se ve el escenario del Miss Universo

Desde que se anunció que el Miss Universo se llevaría a cabo en Tailandia, fanáticos se han hecho grandes expectativas, debido a la “pobreza” de la edición pasada, y por supuesto, porque el país asiático es líder en eventos y concentra grandes seguidores de los certámenes de belleza.

En tres ocasiones Tailandia ha sido sede estando a la altura de lo que mucho esperan. Ahora, para este año, la organización confió plenamente la producción en todo el equipo de Nawat, director del Miss Universo del país anfitrión.

En video e imágenes filtradas se ve un escenario exponencial con una pasarela larga, un gran anillo en el centro, en donde se supone que saldrán las más 100 aspirantes a la corona.

