MLB: Los Rockies anuncian la salida de su gerente general

Los Colorado Rockies han confirmado que Bill Schmidt ha dejado su cargo como Gerente General de las operaciones de béisbol, un movimiento que pone fin a una etapa marcada por el fracaso deportivo y la reconstrucción incompleta.

Schmidt, quien fue nombrado Gerente General de forma permanente el 2 de octubre de 2021, tras un periodo interino desde mayo de 2021, ha sido parte integral de la organización de los Rockies por cerca de 26 años, sirviendo la mayor parte de ese tiempo como el aclamado director de scouting. Su expertise en la detección de talento fue clave en el draft de figuras como Troy Tulowitzki, Charlie Blackmon y Nolan Arenado.

El contexto de la salida y las cifras de su gestión

La decisión, descrita como mutuamente acordada por Schmidt y los propietarios Dick y Walker Monfort, llega tras una de las temporadas más desastrosas en la historia del equipo.

Estadísticas de la era Schmidt (2022-2025):

-Récord de la Temporada 2025: El equipo terminó con un alarmante récord de 43-119, la tercera peor marca en la historia moderna de la Major League Baseball (MLB).

-Temporadas de 100 derrotas consecutivas: La gestión de Schmidt se cierra con tres temporadas consecutivas de 100 o más derrotas, una estadística que subraya la crisis deportiva del club.

-Récord global post-interinato (2022-2025): Desde 2022 hasta 2025, el récord del equipo fue de aproximadamente 195-331, un pobre porcentaje de victorias de .371, con constantes últimos lugares en la difícil División Oeste de la Liga Nacional (NL West).

Un período de grandes desafíos y contratos cuestionables

Schmidt heredó una organización en transición tras la salida del ex-GM Jeff Bridich, quien supervisó la polémica salida de la estrella Nolan Arenado. Sin embargo, su propio mandato fue criticado por la falta de dirección estratégica y algunas costosas decisiones de roster.

-El contrato de Kris Bryant: La firma más notable de su gestión fue el contrato de $182 millones garantizados a Kris Bryant, un movimiento que ha resultado en una baja producción debido a lesiones y rendimiento inconsistente.

-Adquisición de talento: Aunque el equipo ha tenido drafts prometedores, la adquisición de talento vía trades y agencia libre no ha logrado compensar la debilidad general de la plantilla.

La salida de Schmidt abre un nuevo capítulo para la franquicia. Los propietarios Monfort han señalado que buscarán un líder de operaciones de béisbol fuera de la organización, rompiendo con la tradición reciente de promover a personal interno. La búsqueda de una "nueva voz" es una admisión de que el enfoque anterior, basado predominantemente en el scouting tradicional de la organización, necesita una modernización profunda.

El reto para el próximo Gerente General será inmenso: reconstruir la moral, modernizar el departamento de análisis (algo que Schmidt había comenzado a abordar con la contratación de Scott Van Lenten), y sentar las bases para la competitividad a largo plazo en una de las divisiones más feroces de la MLB.

