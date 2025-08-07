MLB: Rockies de Colorado presentan uno de los peores registros en la historia de las Grandes Ligas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado atraviesan una de sus peores rachas en la temporada 2025 de la MLB, luego de ser vapuleados de forma contundente en su más reciente serie frente a los Azulejos de Toronto.

En una seguidilla de tres encuentros, el equipo de Colorado recibió un total de 45 carreras, cifra que refleja un evidente desequilibrio en su rendimiento defensivo y ofensivo, y que terminó con tres derrotas consecutivas para los “rocosos”.

La dura realidad del diferencial de carreras para los Rockies

Con este duro golpe, los Rockies han visto su diferencial de carreras desplomarse hasta un alarmante -316. Esta estadística los coloca entre los equipos con peor desempeño histórico en cuanto a diferencial de carreras, una métrica clave que muestra la diferencia entre las carreras anotadas y las carreras permitidas a lo largo de la temporada.

Este registro negativo no solo preocupa a los aficionados, sino que también los posiciona en una lista histórica de equipos con los peores diferenciales desde 1897.

Foto: AP

El contexto histórico: uno de los peores diferenciales desde 1897

El diferencial de carreras de -316 de los Rockies de Colorado en 2025 los ubica en el octavo peor lugar en la historia de la Liga Nacional, según registros que datan desde 1897. Equipos legendarios como los Cleveland Spiders, con un desastroso -723 en 1899, y los St. Louis Browns con -496 en 1897, lideran esta lista negativa.

Este tipo de estadísticas reflejan no solo problemas en la defensa y el pitcheo, sino también en la ofensiva del equipo, que no ha logrado responder con carreras suficientes para equilibrar la balanza en los juegos.

Después de esta dura serie contra Toronto, los Rockies deberán enfocarse en mejorar su rendimiento colectivo para evitar que este diferencial siga aumentando. La fanaticada y el cuerpo técnico esperan ajustes tanto en el pitcheo como en la ofensiva para poder competir en las siguientes series y salir de esta crisis.