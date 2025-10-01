EN VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Champions League: Barcelona 1 vs 0 PSG EN VIVO | Ferran Torres marca el primero

Por

Meridiano

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 02:34 pm

Ambos intentarán sumar los tres puntos y demostrar que tienen lo necesario para levantar la Champions League 2025-26

Por

Meridiano

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 02:34 pm
Por Meridiano
14:00 | 01/10/2025

¡Once con sorpresas! Así saldrá Barcelona a medirse a PSG en Champions League

Barcelona llega a este partido después de ganar en liga ante Real Sociedad 2-1 y en la primera jornada en Champions ante Newcastle (1-2)

Los minutos avanzan y se acerca el momento exacto en el que inicien las acciones en el Estadio Olímpico de Montjuïc, epicentro del partido de la jornada en Champions League entre dos candidatos a ganarla: Barcelona y PSG.

Por Meridiano
13:40 | 01/10/2025

Champions League: Así fue la hostil llegada del PSG para enfrentar al Barcelona

La previa del choque entre PSG vs Barcelona está siendo bastante tensa entre los aficionados

Falta poco para que arranque el partido entre Barcelona vs París Saint-Germain por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los equipos ya se encuentran en el Estadio Olímpico de Montjuïc, pero el recibimiento al conjunto parisino no fue el esperado.

Miércoles 01 de Octubre de 2025
Champions League