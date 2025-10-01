Champions League: Barcelona 1 vs 0 PSG EN VIVO | Ferran Torres marca el primero

¡Once con sorpresas! Así saldrá Barcelona a medirse a PSG en Champions League
Barcelona llega a este partido después de ganar en liga ante Real Sociedad 2-1 y en la primera jornada en Champions ante Newcastle (1-2)
Los minutos avanzan y se acerca el momento exacto en el que inicien las acciones en el Estadio Olímpico de Montjuïc, epicentro del partido de la jornada en Champions League entre dos candidatos a ganarla: Barcelona y PSG.
La previa del choque entre PSG vs Barcelona está siendo bastante tensa entre los aficionados
Falta poco para que arranque el partido entre Barcelona vs París Saint-Germain por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los equipos ya se encuentran en el Estadio Olímpico de Montjuïc, pero el recibimiento al conjunto parisino no fue el esperado.
MOMENTOS CLAVE