Champions League: Así fue la hostil llegada del PSG para enfrentar al Barcelona

Falta poco para que arranque el partido entre Barcelona vs París Saint-Germain por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los equipos ya se encuentran en el Estadio Olímpico de Montjuïc, pero el recibimiento al conjunto parisino no fue el esperado.

Un gran grupo de aficionados del Barcelona empezaron a lanzar múltiples objetos sobre el autobús del equipo de Luis Enrique. Sin dudas, fue una llegada bastante hostil que empaña la previa de este gran choque de titanes.

Afortunadamente, los cuerpos policiales lograron calmar la situación y los jugadores del París Saint-Germain pudieron ingresar al recinto culé sin ningún inconveniente. Se espera que en los próximos días la UEFA tome cartas en el asunto y ejecute las sanciones pertinentes.

Asimismo, la directiva del Barcelona intentará identificar a los aficionados involucrados para evitar que este tipo de acciones vuelvan a repetirse en el futuro. Mientras tanto, ambas partes desean que el partido pueda celebrarse sin problemas para disfrutar de uno de los encuentros más importantes y llamativos de la jornada.