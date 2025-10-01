Champions League

Champions League: Así fue la hostil llegada del PSG para enfrentar al Barcelona

La previa del choque entre PSG vs Barcelona está siendo bastante tensa entre los aficionados

Por

Meridiano

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 02:03 pm
Suscríbete a nuestros canales

Falta poco para que arranque el partido entre Barcelona vs París Saint-Germain por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los equipos ya se encuentran en el Estadio Olímpico de Montjuïc, pero el recibimiento al conjunto parisino no fue el esperado.

NOTAS RELACIONADAS

Un gran grupo de aficionados del Barcelona empezaron a lanzar múltiples objetos sobre el autobús del equipo de Luis Enrique. Sin dudas, fue una llegada bastante hostil que empaña la previa de este gran choque de titanes. 

Afortunadamente, los cuerpos policiales lograron calmar la situación y los jugadores del París Saint-Germain pudieron ingresar al recinto culé sin ningún inconveniente. Se espera que en los próximos días la UEFA tome cartas en el asunto y ejecute las sanciones pertinentes.

Asimismo, la directiva del Barcelona intentará identificar a los aficionados involucrados para evitar que este tipo de acciones vuelvan a repetirse en el futuro. Mientras tanto, ambas partes desean que el partido pueda celebrarse sin problemas para disfrutar de uno de los encuentros más importantes y llamativos de la jornada.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 01 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Champions League