¡Once con sorpresas! Así saldrá Barcelona a medirse a PSG en Champions League

Los minutos avanzan y se acerca el momento exacto en el que inicien las acciones en el Estadio Olímpico de Montjuïc, epicentro del partido de la jornada en Champions League entre dos candidatos a ganarla: Barcelona y PSG.

En la previa, los azulgranas sorprendieron con algunos nombres en el once titular de parte de Hansi Flick, que en una noche grande demostró en quienes confía actualmente.

La primera gran sorpresa no está en el arco, porque todo estaba previsto a que Szczęsny defendiera la valla, tras la lesión de Joan García, sino en el centro de la defensa con la inclusión de Eric García al lado de Cubarsí, por encima de nombres como Ronald Araújo y Andreas Christensen. Los centrales estarán acompañados en sus costados con Koundé por derecha y Gerard Martín por izquierda.

La sala de máquinas es la de lujo con la que cuenta Flick, interpretada con Pedri y Frenkie de Jong, con Olmo más adelantado de mediapunta.

¿El nuevo tridente de Barcelona?

Para la ofensiva el estratega alemán recuperó a tiempo al jugador más desequilibrante de la plantilla: Lamine Yamal, que compartirá el ataque con un Marcus Rashford cada vez más adaptado a lo que pide el cuerpo técnico y un Ferrán Torres que le ganó la pulsada al veterano Robert Lewandowski.

Barcelona llega a este duelo en gran estado de forma, luego de recuperar la cima de La Liga de España, tras ganar a Real Sociedad (2-1). A su vez, su antecedente en Champions League también es positivo, después de ganar en el debut de esta edición al Newcastle (1-2).

Alineación: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferrán Torres.