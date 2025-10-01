Alicia Machado pierde el control y arremete contra los fans de Miss Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado de nuevo en el foco de comentarios en redes por su picante opinión sobre la Miss Universo Puerto Rico 2025, Zashely Alicea. La boricua estuvo en las oficinas de Miss Universo conociendo a Raúl Rocha y a Osmel Sousa, quien le dio unos pequeños tips de pasarela.

Alicia muy molesta

La manera de caminar de la morena, que es una reconocida bailarina en su país, no fueron del agrado de Alicia, quien la tildó de ser una reina “tiesa y sin alegría” sobre la pasarela, a tan solo semanas de partir a Tailandia para buscar la sexta corona universal para PR.

“Escuchen muchachas escuchen, cogen unas mañas de caminar. Se ve muy tiesa y le falta alegría”, comentó en un video mencionado que la joven debería ver clases de modelar con Gisselle Reyes, quien por muchos años fue profesora del Miss Venezuela.

El comentario de la actriz, empresaria y Miss Universo 1996, despertó la molestia de las boricuas, que le dieran hasta con el tobo, sin imaginar que Machado respondería con más fuerza.

Toma y dame en redes

Una internauta comentó que la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, no había visto a Alicea en escena para dar un comentario tan fuerte, a lo que ella respondió.

“Cállate yo comento de estos temas, lo que me da la gana y la autoridad que me acompaña gafo. Vamos a ver si gana”, escribió Machado.