Alicia Machado confronta a Aleska Génesis: “No te quiero hacer la maldad”

Cuando todos pensaban que la “guerra” entre Alicia Machado y Aleska Génesis había terminado, un nuevo capítulo se anota en esta historia luego de que la modelo zuliana opinara sobre un tema relacionado a la exreina de belleza.

El periodista Enrique Santos compartió un video en redes criticando a Machado, lo que le dio pie a Aleska para opinar: “Exactamente, todo lo que ella critica en otras personas es lo que es ella, y peor”; desatando la furia de su oponente.

Alicia Machado explota contra Aleska

En un live de Instagram, la Miss Universo 1996 no pudo evitar referirse a los comentarios de su paisana: “Haz tu vida mi vida hermosa, no quiero tenerte que poner una orden de alejamiento por acoso, por una cantidad de cosas que has intentado hacer”.

Asimismo, la animadora aseguró que, Aleska ha intentado hacerle daño por medio de otras personas, a quienes catalogó como “sus clientes”. Posteriormente, insinuó que, la modelo estaba en malos pasos mientras se rodeaba de hombres.

“Te sacaban de los casinos de allá de Tucacas. Eres famosa en los casinos con los árabes de allá de Tucacas. Esos fueron los que te trajeron aquí. ¡Chama quédese quieta, ya no me busques más pleitos!”, agregó evidentemente molesta.

Alicia lanzó una amenaza

“No me busques más chama porque me vas a encontrar. No te quiero desgraciar la vida. No te quiero hacer la maldad”, advirtió la también actriz.

En este sentido, Alicia afirmó que, la ex de Nicky Jam ha estado en complicidad para dañarla: “Sigue con tus clientes. Los clientes que tú tienes me han querido j*d$r a mí varias veces”.

La enemistad de Aleska y Alicia surgió desde hace meses, cuando la oriunda de Maracay criticó las acciones de la rubia y, aseguró que, todo lo que le ocurrió cuando fue detenida, era su responsabilidad.