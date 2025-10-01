Estalla conflicto entre Tatiana Capote y Osmel Sousa: "Nunca te voy a respetar"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza Tatiana Capote utilizó sus redes sociales para compartir un fuerte mensaje en contra del hacedor de reinas Osmel Sousa. Fue en Facebook que la Miss Venezuela Mundo 1979, tildó a Sousa de “mala gente, falso y chismoso”, dejando a todos impactados.

Un mensaje contundente

La ganadora del popular reality “Bailando con las reinas”, aseveró en un texto que siempre tuvo cariño por el hoy presidente advisor de Miss Universo. Pero, le perdió el respeto tras enterarse de fuertes comentarios que Osmel según había realizado en su contra, que aún no los perdona.

Capote, resaltó haberle abierto las puertas de su casa, sentarlo en su mesa y haberlo hecho parte de la familia, nunca esperando tanta "falsedad".

“Nunca voy a entender tanta falsedad de tu parte Osmel, y sabes por qué, porque no fue un chisme, lo escuche de tu boca y no te voy a respetar nunca, ya que eres una persona mala y te molestan mis éxitos. Jamás pensé que me pudieses tener tanto odio”, escribió.

Tatiana hoy residenciada en Miami, Estados Unidos, comentó que no tiene bonitos recuerdos del experto en misses, quien aún no ha salido en su defensa.

¿Qué pasó entre ambos?

Conocedores del Miss Venezuela afirman que la molestia de Capote viene desde que fue Miss Barina 1979, ya que según Osmel dijo en uno de sus programas, que ella había llegado como 1ra finalista gracias a la ayuda que recibió del gordo Jorge Mejías Alemán, quien era relacionista del certamen en aquel momento.

Sousa aseguró que el puesto de 1ra finalista había sido de María Fernando Ramírez, Miss Distrito Federal, quien terminó siendo 2da finalista, ocasionando que sus familiares agredieran a parte del jurado de ese año, en las instalaciones del Hotel Caracas Hilton.