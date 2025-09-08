Osmel Sousa disfruta de un partido de baloncesto: "Por primera vez"

NOTAS RELACIONADAS
El “Zar de a belleza” Osmel Sousa siempre ha dejado muy claro el amor que siente por preparar reinas de belleza, viajar y ver desfiles de moda. Sin Embargo, jamás se pensó que el hacedor de misses podría disfrutar de un partido de baloncesto en México.
Gran momento
El nacido en Cuba, pero nacionalizado venezolano, utilizó su perfil de Instagram para compartir el divertido momento que vivió junto a las candidatas de Miss Universo México 2025.
Las bellezas aztecas fueron invitadas especiales para apoyar al team Astros de Jalisco, todas luciendo muy sonrientes, divertidas y más en compañía del también experto en moda.
“Por primera vez en un partido de basquetbol. Las candidatas de Miss Universo México fueron invitadas especiales del equipo. Yo nunca en mi vida había visto esto. Vamos a ver que tal la experiencia”, comentó Sousa.
Internautas escribieron mensajes de risas y diversión por ver al Presidente Advisor de Miss Universo, en un estadio disfrutando de amistoso juego de baloncesto.