Farándula

Alicia Machado: La dolorosa adicción que vivió la Miss Universo

La artista asegura que sus años de carrera se han basado en el tema del peso 

Por Elvis González
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 03:56 pm
Alicia Machado: La dolorosa adicción que vivió la Miss Universo
Alicia Machado / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado se le conocer por ser una mujer honesta y transparente para hablar de su vida y carrera. En una reciente entrevista la Miss Universo 1996, contó de una adicción que tuvo por más de seis años, que le hizo vivir momentos difíciles.

NOTAS RELACIONADAS

Alicia sincera

En el Pódcast “Chingonamente”, de Adriana Gallardo, la nacida en el estado Aragua, indicó que fue adicta a las anfetaminas, que la hizo vivir días oscuros. 

Según internet las anfetaminas son una droga estimulante del sistema nervioso central, inhibidora del sueño y del apetito, cuyo uso prolongado produce adicción.

Machado abrió su corazón para compartir con el público que tomaba las pastillas para adelgazar y encajar en una sociedad que deseaba verla en el peso "perfecto".

Aseguró que fueron 30 años de su vida siguiendo dietas, tratamientos y rutinas para adelgazar. Situación que hoy es diferente ya que sabe quién es y lo que quiere.

En este sentido, rechazó todos los comentarios en medios y redes sociales, que aseguran que a lo largo de su carrera se ha sometido a procedimientos como lipo y bypass gástrico.

"Yo soy sobreviviente de los desordenes alimenticios. Fui adicta a las anfetaminas por muchos años de mi vida, en pastillas para adelgazar. Yo nunca he consumido drogas para divertirme, eran otro tipo de cosas. Fue un proceso muy largo", aseveró. 

Éxito de la criolla 

Emotiva, transparente y sincera recordó que gran parte de las polémicas en su carrera ha sido por su peso, desde que ganó el Miss Universo y fue expuesta por su jefe en ese entonces, Donald Trump.

Sin embargo, su éxito se ha basado en su talento en la televisión con novelas y realities como "La Casa de los Famosos", que ganó en el año 2021.

Además, tiene sus perfumes para hombres y mujeres, y productos saludables para que féminas puedan mantener su figura.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada UEFA FC Barcelona
Jueves 21 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula