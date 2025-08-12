La Casa Blanca revela el objetivo de Trump en su próxima reunión con Putin

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro del presidente de Rusia, Vladimír Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tendrá lugar el próximo 15 de agosto en Alaska. Recientemente, la Casa Blanca informó que la reunión será propicia para abordar el conflicto que inició Moscú en contra de Ucrania y las posibles soluciones, basándose en un “ejercicio de escucha”, con el objetivo de lograr la paz.

Durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseveró que será una oportunidad para entender mejor la guerra y sus implicaciones. De igual modo, reveló que el objetivo principal es “detener la matanza” y “poner fin” a los ataques.

“Enfoque Positivo”: De cara a la cumbre

Este martes 12 de agosto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, llevaron a cabo una conversación telefónica, destacando el “enfoque positivo” para la cumbre entre los presidentes de Rusia y el país norteamericano. En este sentido, concretaron los preparativos para “lograr una reunión exitosa”, que será crucial para consolidar aspectos fundamentales de la política exterior.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, destacó el asesor presidencial ruso para asuntos exteriores, Yuri Ushakov.

Cabe destacar que, el encuentro entre los líderes, será el primero desde el 2019. Por su parte, Putin y el ex mandatario estadounidense, Joe Biden, conversaron en el año 2021, en un debate celebrado Ginebra.

Pronunciamiento de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisó en la plataforma X que Rusia no tiene previsto “poner fin a la guerra”, a propósito de la cumbre entre Trump y Putin que se desarrollará en pocos días.

Un nuevo ataque se produjo en la madrugada del 10 y el 11 de agosto, cuando Ucrania logró neutralizar 59 de 71 drones lanzados sobre la región de Rostov y el Krai de Stávropol. Esto se produce en medio de las negociaciones y ajustes finales para la cumbre. Además, un grupo de 27 jefes de Estado de naciones europeas forman parte de “la coalición de voluntarios” que apoyan a Ucrania y la intervención positiva de Trump.