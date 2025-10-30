De Pittsburgh a Minnesota: Derek Shelton es el nuevo mánager de los Mellizos para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Mellizos de Minnesota buscan un nuevo rumbo tras una campaña de 2025 que culminó con más de 90 derrotas, la peor marca del equipo en los últimos cinco años.

Ante el bajo rendimiento, la gerencia del conjunto de las ciudades gemelas puso manos a la obra para traer a un timonel con experiencia que revierta el panorama.

Derek Shelton: El Elegido para 2026

Este jueves, los Mellizos de Minnesota anunciaron a Derek Shelton, ex timonel de los Piratas de Pittsburgh, como su nuevo mánager para la temporada 2026.

Shelton, de 55 años, pasó la mayor parte de los últimos cinco años dirigiendo a los Piratas de Pittsburgh, donde acumuló un récord de 306 victorias y 440 derrotas antes de ser despedido el pasado mes de mayo. Durante su gestión, los Piratas nunca terminaron por encima del cuarto lugar de su división y en dos ocasiones perdieron 100 juegos.

A pesar de su historial reciente, Shelton no es ajeno a la organización de Minnesota. Antes de conseguir el puesto en los Pirates, pasó dos años en el banquillo de los Twins (2018-2019) como entrenador de banca bajo las órdenes del entonces mánager Paul Molitor.

La estabilidad en la dirección técnica ha sido una característica notable en Minnesota; Shelton será apenas el quinto entrenador de los Twins en los últimos 39 años. No obstante, el equipo enfrenta una gran sequía en postemporada: solo ha ganado una serie de playoffs y tres partidos de playoffs desde 2003, y su último título de Serie Mundial data de 1991.

El nuevo mánager tendrá el desafío de enderezar el camino tras la debacle de 2025, una temporada que llegó justo después de que los Twins ganaran la División Central de la Liga Americana en 2023.