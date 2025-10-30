MLB: Este será el reemplazo de Miguel Cairo en los Nacionales de Washignton

Suscríbete a nuestros canales

Los Nacionales de Washington no le dieron continuidad al proyecto del venezolano Miguel Cairo y de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas tendrán un nuevo mánager. Se trata de Blake Butera, quien tomará las riendas del equipo capitalino la venidera zafra del mejor beisbol del mundo.

Nuevo mánager para el equipo de Washington

Los Nacionales están cerca de cerrar un acuerdo para contratar a Blake Butera como su nuevo mánager, según informó Jeff Passan de ESPN. La incorporación de este dirigente marca un movimiento sorprendente para la franquicia, ya que, con apenas 33 años, se convertirá en el mánager más joven de las Grandes Ligas en más de medio siglo. Este nombramiento refleja la apuesta de por el talento joven y la innovación en el dugout.

Butera cuenta con una destacada trayectoria en las Ligas Menores con los Rays de Tampa Bay, donde dirigió equipos durante cuatro temporadas. Durante ese periodo, sus equipos lograron un impresionante récord de 258 victorias y 144 derrotas, consolidándolo como un estratega con capacidad para desarrollar jugadores y mantener un rendimiento constante a lo largo de las temporadas. Su experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos será clave para un equipo que busca reestructurarse y volver a ser competitivo.

Con la contratación de Blake Butera, los Nacionales no solo suman energía y juventud a su staff, sino también una visión moderna del juego que podría marcar la diferencia en el futuro cercano. La decisión demuestra la confianza de la organización en un mánager con un historial probado en las menores y con potencial para dejar su huella en la MLB.

Es bueno destacar que, este equipo de la Liga Nacional tenía una vacante en el puesto de mánager tras despedir a Dave Martinez en julio y separarse después de la temporada del mánager interino Miguel Cairo.