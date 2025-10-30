MLB: La temporada que rompió fronteras desde el primer lanzamiento

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Grandes Ligas tiene muchas historias interesantes que contar. Sin embargo, hay una que cambió la narrativa del juego marcando un precedente nunca antes visto. Seguramente no sea la última vez que ocurra, pero si la más impresionante por como sucedió.

Japón fue seleccionado como la sede para comenzar la temporada 2025 de la MLB. La serie entre Cachorros de Chicago contra Dodgers de Los Ángeles, algo que ha pasado antes; un guiño de la liga para expandir su contenido, con dos equipos de japoneses de mucho nivel.

Sin embargo, tal cual como están las cosas, la campaña 2025 terminará en Canadá con la Serie Mundial entre Dodgers vs Azulejos de Toronto. Siendo la primera vez en la historia de Las Mayores, que la temporada comienza en Japón y termina en Canadá o lo que es lo mismo, no termina en los Estados Unidos.

¿Y si la Serie Mundial se queda en Canadá?

La temporada 2025 de Grandes Ligas ya rompió fronteras al comenzar en Japón y cerrar en Canadá. Pero si los Azulejos de Toronto se coronan campeones, el golpe sería más que simbólico: la Serie Mundial quedaría fuera de EE.UU por primera vez en más de tres décadas.

Desde 1993, ningún equipo canadiense ha levantado el trofeo. Si Toronto lo logra, no solo rompería una sequía histórica, sino que consolidaría el carácter internacional de MLB. Sería el cierre perfecto para una campaña que desafió la geografía tradicional del béisbol.

Más allá del título, el impacto sería institucional: validaría la expansión global de Las Mayores y configurarían su narrativa histórica. Un campeón canadiense en una temporada que comenzó en Asia y terminó en Toronto marcaría un antes y un después en la liga.