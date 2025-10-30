¡Histórico! El récord de Guerrero Jr. y Schneider: Back to back al inicio del Juego 5

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Blue Jays de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este miércoles su octavo jonrón de la postemporada 2025 (el segundo en esta Serie Mundial), durante el crucial Juego 5 del Clásico de Otoño.

El compromiso se disputó en el “Chávez Ravine” (Dodger Stadium), la casa de los Dodgers de Los Ángeles.

El Poderoso Batazo y el Duelo con Blake Snell

Corría la parte alta de la primera entrada cuando el inicialista llegó al plato para consumir su turno al bate ante los lanzamientos del zurdo estelar, Blake Snell. Para ese momento, el marcador se encontraba empatado a cero carreras (0-0).

Con cero outs en la pizarra y en cuenta de 0 bolas y 1 strike, Snell dejó una recta de 96 millas por hora “colgada” en la zona de strike. Guerrero no dejó pasar la oportunidad, conectando un poderoso swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Guerrero Jr. tuvo una velocidad de salida de 104.4 millas por hora y recorrió 394 pies de distancia.

Un Récord Jamás Visto en el Clásico de Otoño

El jonrón de Guerrero Jr. consolidó un inicio de partido histórico. Justo antes, su compañero de equipo, el jardinero izquierdo Davis Schneider, también había conectado un cuadrangular al primer lanzamiento del partido.

Con estos batazos, el Juego 5 se convirtió en el primero en la historia de la Serie Mundial en comenzar con jonrones consecutivos de los dos primeros bateadores de un equipo. Un hecho insólito que marcó la pauta para la decisiva noche en Los Ángeles.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. disputa apenas la cuarta postemporada de su carrera, todas con los Azulejos de Toronto. En rondas de playoffs, el inicialista dominicano tiene un promedio vitalicio de .353, con 30 hits, ocho jonrones y 16 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .429/.507/.857 (Avg/Obp/Slg); en 63 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 27 imparables, ocho cuadrangulares, anotado 17 e impulsado 15. Ha recibido 10 boleto y se ha ponchado en cinco ocasiones.