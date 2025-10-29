Serie Mundial: Blue Jays revelan su alineación y a su abridor para el Juego 5

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Béisbol sigue al rojo vivo. Este miércoles se llevará a cabo el crucial Juego 5, con el Clásico de Otoño empatado a dos victorias por equipo.

Por un lado, los Dodgers de Los Ángeles buscarán tomar la ventaja en el último compromiso en casa, el famoso “Chávez Ravine” (Dodger Stadium). Su objetivo es regresar a Toronto con un juego de ventaja y tener la oportunidad de coronarse en el primer partido de vuelta en Canadá. Por su parte, los Blue Jays harán todo lo posible por evitar volver a su casa, el Rogers Centre, en desventaja.

John Schneider: “El Lineup ganador no se toca”

El mánager de los Blue Jays de Toronto, John Schneider, ha decidido mantener la base de su alineación ofensiva para el quinto y decisivo compromiso de la Serie Mundial.

El orden al bate de los canadienses, que buscará desempatar la serie en Los Ángeles, será el siguiente:

1er bate y Jardín Izquierdo (LF): Davis Schneider .

2do bate y Primera Base (1B): Vladimir Guerrero Jr.

3er bate y Bateador Designado (BD): Bo Bichette .

4to bate y Receptor (C): El mexicano Alejandro Kirk .

5to bate y Jardín Central (CF): Daulton Varsho .

6to bate y Tercera Base (3B): Ernie Clement .

7mo bate y Jardín Derecho (RF): Addison Barger .

8vo bate y Segunda Base (2B): Isiah Kiner-Falefa .

9no bate y Campocorto (SS): Andrés Giménez.

El designado por John Schneider para iniciar el encuentro en el montículo es la joven promesa, el novato sensación Trey Yesavage.

Duelo de Ases en el Montículo

El Juego 5 no solo será un choque de ofensivas, sino también un duelo de lanzadores estelares. Mientras que Toronto confía en el brazo de Yesavage, los Dodgers responderán con el experimentado zurdo Blake Snell, prometiendo un enfrentamiento de pitcheo de alta tensión en el Dodger Stadium.