MLB: Azulejos de Toronto y el peso del Juego 1 en la Serie Mundial

Azulejos de Toronto se impuso 11-4 a Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1 de la Serie Mundial 2025. El equipo canadiense no solo ganó el primer encuentro con solidez ofensiva; también activo una estadística que termina siendo determinante para llevar el Clásico de Octubre.

Toronto sabía que necesitaba hacerse fuerte en casa, ya que el equipo que gana el primer juego ha conquistado la Serie Mundial en 77 ocasiones, lo que representa un 64,2% de efectividad. En los últimos 27 años, 23 campeones iniciaron la serie con victoria.

La estadística se vuelve aún más contundente en la era reciente: 18 de las últimas 22 Series Mundiales fueron ganadas por el equipo que se impuso en el Juego 1. Azulejos no solo ganó, activó una narrativa que históricamente define el destino de octubre y Dodgers lo sabe.

Historias recientes de victorias en el Juego 1 de Serie Mundial

En las últimas cinco Series Mundiales, el equipo que ganó el Juego 1 terminó coronándose campeón. Dodgers, Rangers, Braves, Astros y Nacionales iniciaron con victoria y cerraron con el trofeo; confirmando que el primer golpe suele marcar el ritmo emocional de la serie.

Desde 2017 hasta 2024, el patrón se repite con precisión quirúrgica: quien se impone en el primer juego, toma control del relato. Ya sea por dominio o por temple, el Juego 1 ha sido el punto de quiebre que define al campeón en octubre. Toronto ya activó esa narrativa.

Últimos 5 ganadores de la Serie Mundial que ganaron el Juego 1