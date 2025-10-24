MLB: Azulejos de Toronto tiene la marca más curiosa de la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025 está a la vuelta de la esquina con Dodgers de Los Ángeles visitando a Azulejos de Toronto. Un duelo marcado por grandes figuras emblemáticas nacionales y extranjeras; pero también por una marca de Azulejos que deja boquiabiertos a Grandes Ligas.

El duelo Los Ángeles - Toronto está marcado por el poder de Shohei Ohtani vs Vladimir Guerrero Jr; pero hay una marca que tiene Azulejos, que no podrá superar Dodgers, siendo la más impresionante de la historia reciente de las Series Mundiales en Las Mayores.

Toronto es el primer equipo en tener al jugador más joven y al más veterano de una Serie Mundial en una misma plantilla. Max Scherzer con 41.089 años y Trey Yesavage con 22.088 años; están separados por 19 años, pero tienen el mismo hambre de triunfar.

Azulejos de Toronto apuesta por el tándem Scherzer - Yesavage

Max Scherzer y Trey Yesavage representan extremos generacionales, pero también dos perfiles de alto impacto. Azulejos de Toronto confía en su experiencia y temple para enfrentar la Serie Mundial. Ambos son piezas clave, capaces de marcar diferencia con precisión.

La ofensiva de Los Ángeles Dodgers no perdona errores, pero el tándem puede neutralizarlo con inteligencia: ahorrar pitcheos, dominar el conteo y leer cada turno. Toronto apuesta por la sabiduría de Scherzer y la frescura de Yesavage como fórmula para lograr outs.

Números de Scherzer - Yesavage en postemporada 2025