MLB: Toronto Blue Jays sorprende con su abridor para el Juego 1 de la Serie Mundial 2025

Con solo tres aperturas en su carrera en ronda regular de las Grandes Ligas, pero con una presentación impresionante en Postemporada, Trey Yesavage se montará en el morrito por Toronto Blue Jays para el primer compromiso de la Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers.

El serpentinero se ha consolidado como novato sensación de los canadienses en las mencionadas instancias de Las Mayores. El lanzador de 22 años fue determinante para que los Azulejos vencieran (6-2) el pasado domingo a Seattle Mariners para forzar el sétimo y decisivo partido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Pese a su prematura experiencia en MLB, Trey Yesavage ha demostrado que sabe afrontar este tipo de compromisos, consiguiendo victorias ante New York Yankees y Seattle, actuaciones que le han permitido ganarse un espacio en la rotación de Blue Jays contra los Dodgers, que subirán en el montículo a Blake Snell para el primer enfrentamiento de la Serie Mundial 2025.

Toronto va con Trey Yesavage en el Juego 1

La temporada del derecho representa uno de los ascenso a Grandes Ligas más impresionante para un novato, tomando en cuenta que se encontraba con la novena en la sucursal Clase-A el pasado mes de abril. En un solo año, el rookie pasó de lanzar en las ligas menores a subirse en el morrito en una Serie Mundial.

Yesavage llega al 'Clásico de Otoño' con solo tres juegos iniciados en temporada regular de MLB, donde acumula récord de 1-0, 16 ponches, cinco carreras permitidas y una efectividad de 3.21 en 14 innings lanzados. Sus registros también son notables en Playoffs con marca de 2-1, 22 abanicados, WHIP de 1.13 y una ERA de 4.20 en tres salidas.

Sus estadísticas transmiten confianza para la franquicia de Toronto, pero tendrá de frente a un figura que sabe lo que es brillar en las vigentes instancias de Las Mayores. En esta Postemporada, Blake Snell colecciona foja de 3-0, 28 ponches, WHIP de 0.52 y una efectividad de 0.86 en 21 capítulos, números que lo ponen como amplio favorito a quedarse con el primer partido de la Serie Mundial.