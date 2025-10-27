MLB: Azulejos de Toronto van a LA con sus lanzadores más experimentados

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto viajarán a Los Ángeles con una misión clara para el resto de la Serie Mundial 2025. Primero, ganar un juego para forzar volver a Canadá y recuperar la localía; segundo afianzar la experiencia de sus lanzadores en el Juego 3 y 4 ante Dodgers de Los Ángeles.

Max Scherzer y Shane Bieber fueron confirmados como abridores para los Juegos 3 y 4, en una serie que exige precisión y liderazgo desde el montículo. Duros rivales para la ofensiva de Dodgers, que se enfrentarán a dos ganadores del premio Cy Young con mucha experiencia en la liga.

Scherzer, con múltiples postemporadas en su historial, enfrentará a Tyler Glasnow en el tercer juego. Bieber, ex Cy Young, se medirá con Shohei Ohtani en el cuarto. El duelo de estilos y jerarquías promete tensión máxima en el Dodger Stadium, donde cada inning será letal.

Experiencia sobre juventud para Azulejos de Toronto en la Serie Mundial

La decisión de Azulejos de Toronto refuerza su enfoque estratégico: experiencia sobre juventud. En una serie marcada por estrellas ofensivas, los lanzadores serán clave para frenar el ritmo de los Dodgers. Max Scherzer y Shane Bieber han demostrado temple en 2025.

Max, con múltiples postemporadas en su historial, representa el control emocional y la agresividad táctica que Toronto necesita para recuperar el juego perdido en casa. Shane, ex Cy Young, aporta precisión y resistencia. Ambos han enfrentado escenarios de alta presión en sus carreras.

Mientras Los Ángeles Dodgers apuestan por talento explosivo como Tyler Glasnow y Shohei Ohtani, Toronto responde con oficio. La Serie Mundial se convierte en un duelo de estilos: juventud contra experiencia, vértigo contra cálculo. Los Azulejos confían en que sus veteranos inclinen la balanza.