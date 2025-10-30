¿Mala Suerte? Snell atribuye sus recientes derrotas en Postemporada a esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han enfrentado dificultades en las últimas dos aperturas de Blake Snell. El conjunto de los Azulejos de Toronto ha descifrado los lanzamientos del zurdo para llevarse ambas victorias, un hecho que, según el propio lanzador, podría deberse a la mala suerte.

Así lo expresó el pitcher estelar tras la derrota en el Juego 5 de la Serie Mundial.

El Infortunio de Blake Snell

La actuación de Snell en la Serie Mundial ha estado lejos de su nivel habitual de postemporada.

Juego 1 de la Serie Mundial: Snell recibió ocho imparables, permitió cinco carreras (limpias), otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro en apenas cinco episodios de trabajo.

Juego 5 de la Serie Mundial: Trabajó por espacio de 6.2 entradas, permitió seis imparables, cinco carreras limpias, otorgó cuatro pasaportes y recetó siete ponches.

A pesar de que sus números no fueron completamente desastrosos, los Azulejos de Toronto lograron capitalizar los errores para quedarse con las victorias. En este sentido, el lanzador de 32 años expresó su frustración ante la situación, descartando que estuviera delatando sus lanzamientos.

“No suelo poner excusas ni nada parecido, pero esto es bastante mala suerte”, declaró Snell. “La suerte también influye en el béisbol. Sí, estoy frustrado. Me sentía bien, me sentía fuerte. He estado entrenando para estar listo para esto y ser fuerte. Confío en mí”.

Snell tuvo un comienzo espectacular en su primera postemporada con los Dodgers, quienes lo contrataron el invierno pasado por un lucrativo contrato de cinco años y $182 millones. El zurdo registró una efectividad de 0.86 en sus primeras tres aperturas de playoffs.

En la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), Snell lanzó una joya al permitir solo un hit en seis entradas sin carreras y ponchar a nueve, contribuyendo a la victoria de los Dodgers sobre los Filis de Filadelfia.

Su mejor actuación llegó en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Cerveceros de Milwaukee, donde permitió solo un corredor en base en ocho entradas sin carreras y ponchó a 10, enfrentando al mínimo de bateadores. Una hazaña que nadie había logrado en la postemporada desde el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956.