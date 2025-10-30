MLB: La Serie Mundial 2025 sigue rompiendo récords de audiencia

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025, se ha convertido en la más vista en Estados Unidos y Canadá desde la histórica victoria de los Cachorros de Chicago en 2016. Con un promedio de 19.3 millones de espectadores combinados en ambos países durante los primeros cuatro juegos, este Clásico de Otoño ha capturado la atención de fanáticos y medios por igual, marcando un incremento del 23% respecto al año anterior.

Azulejos y Dodgers los protagonistas

El enfrentamiento entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles ha sido clave en este auge de audiencia. La presencia de un equipo canadiense en la Serie Mundial por primera vez en 32 años ha generado un impacto masivo en el mercado norteamericano. Además, el atractivo internacional de figuras como Shohei Ohtani, Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto, ha impulsado el interés global, especialmente en Japón, donde los primeros juegos superaron los 10 millones de espectadores.

Juego 4, el más visto desde el séptimo de 2019

El cuarto juego de la serie alcanzó los 21.5 millones de espectadores combinados en EE.UU. y Canadá, convirtiéndose en el más visto desde el decisivo Juego 7 de 2019. Este dato refleja no solo el crecimiento sostenido del interés por el beisbol, sino también la efectividad de la cobertura multiplataforma y la narrativa internacional que rodea esta edición.

Un impulso para el beisbol en América del Norte

El éxito de audiencia de la Serie Mundial 2025 representa un momento clave para Major League Baseball. La combinación de rivalidad histórica, representación canadiense y estrellas globales ha revitalizado el interés por el deporte en América del Norte. Además, la cobertura en español y el seguimiento en mercado.

Con los ratings en alza y la serie aún sin definirse, se espera que los próximos encuentros continúen rompiendo marcas. Si la serie se extiende a siete juegos, podría superar incluso los registros de la Serie Mundial de 2016, consolidando a la edición 2025 como un hito en la historia moderna del beisbol.