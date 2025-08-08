Cara a cara por Ucrania: Trump y Putin se reunirán en este lugar y fecha

Suscríbete a nuestros canales

La política internacional se paralizó este viernes 8 de agosto debido a que el presidente de Estados Unidos y el de Rusia se reunirán en persona para definir el destino de la guerra de conquista que comenzó Moscú contra Ucrania. Esta reunión, es algo que varias de las potencias que integran la Unión Europea no están de acuerdo, debido a que podría crear un precedente delicado para otras naciones.

Cuándo será la reunión Trump-Putin

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue quien dio el bombazo de la reunión, quien señaló que el encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, será el día 15 de agosto en la región de Alaska.

"La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En la reunión se discutirá el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial, calificado como una medida polémica. La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

En desarrollo