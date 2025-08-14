Vladimir Guerrero Jr en compañía de inmortales en este apartado (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Pese a caer 4-1 ante Cachorros de Chicago, Vladimir Guerrero Jr dio la cara por los suyos e impulsó la única carrera de Azulejos de Toronto, en la jornada del pasado miércoles.

Cabe destacar que, aún en una jornada colectivamente para el olvido, el dominicano pudo escalar en algunos renglones estadísticos en la historia de la franquicia.

Una leyenda de Toronto

En la joven historia del conjunto canadiense, no cabe duda que el infielder nacido en dicha tierra se ha convertido en un ícono. Sin embargo, su legado sigue en construcción.

Gracias a su doble remolcador, 'Vladdy' llegó a 1795 bases alcanzadas (pisando 6 almohadillas el pasado 13 de agosto) a lo largo de sus 7 primeras temporadas, lo cual lo añade a un listado particular en la historia de la Liga Americana entre jugadores que cubren la primera base.

En ese periodo previamente mencionado (7 primeras campañas), solo 6 inicialistas han logrado superar esa cantidad que acumula el hijo del legendario Vladimir Guerrero Sr.

Tal es el caso del Salón de la Fama, Eddie Murray (2007), Hal Trosky (1989), el también inmortal Frank Tomas (1970), José Abreu (1969), Mark Teixeira (1868) y Jason Giambi (1851).