¡Último minuto! Suspenden a propietario por ocultar su verdadera identidad

El propietario y entrenador asistente de la Comisión de Carreras de Pura Sangre de Delaware declaró ser el propietario de un par de potros de 2 años que no habían corrido y que fueron criados por una entidad cuya licencia de propiedad de agente registrado fue suspendida en 2024.

Propietario detenido por ocultar su identidad

Mario Roberto López recibió una suspensión de 30 días por parte de la comisión de carrera en Delaware y fue multado con $30,000 después de un juicio por el caso de propiedad encubierta. López declaró ser el propietario de los dos años no participantes, Runaway Rooster y Sassy Senorita, que habían estado laborando en el Parque Delaware.

Según el fallo "Mediante la información obtenida de los certificados de salud y los documentos digitales, los comisarios determinaron que el Sr. López, de hecho, estaba sustituyendo a una persona que no tiene licencia en Delaware. La Junta de Comisarios determina que dichas acciones son perjudiciales para las carreras de caballos.



Mario Roberto López recibe una multa de $1,500 y una suspensión de 30 días calendario, del 16 de agosto de 2025 al 14 de septiembre de 2025. Por consiguiente, Runaway Rooster y Sassy Senorita no son elegibles para competir en Delaware Park durante el resto de la temporada de carreras de Delaware Park en 2025.

El fallo no indica quién se cree que es el propietario de los dos caballos, pero Equibase enumera al criador de ambos como Strongline Thoroughbreds, LLC, una entidad comercial registrada en el estado de Delaware a nombre de Elizabeth A. Martin. La página pública de Facebook de Strongline Thoroughbreds incluye un video del entrenamiento de Runaway Rooster tan reciente como el 21 de abril de 2025.

La licencia de propiedad de Elizabeth Martin en Delaware fue rescindida mediante un fallo fechado el 30 de julio de 2024. Las reglas de Delaware permiten a la comisión revocar la licencia de propietario de un cónyuge de una persona que no es elegible para obtener una licencia de propietario.