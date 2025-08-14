Itatí Cantoral recordó apasionado romance con galán de telenovelas: "El amor de mi vida"

La actriz Itatí Cantoral a lo largo de su carrera y vida se le han conocido algunas relaciones, entre ellas la que vivió a principios de los años 90 con el actor y productor Alexis Ayala. Un hombre que dejó gran huella en el corazón de la eterna Soraya Montenegro.
Un recuerdo imborrable
En una entrevista ofrecida hace años por la artista para “El minuto que cambió mi vida” de Gustavo Adolfo Infante, recordó el amor con el actor que hoy participa en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, que se transmite en vivo por el Canal 5.
Cantoral, indicó que fue un romance muy intenso siendo tan solo una jovencita. Fue tanto el amor que tuvo por Ayala, que lo definió como el verdadero amor de su vida.
“Dije ‘qué guapo hombre’ Lo amo, lo amo, es el amor de mi vida, es todo para mí. Y, sí, era encantador, era hermoso”, aseveró en la conversación con Gustavo, quien quedó impresionado al escuchar la historia.
Casi boda
Itatí afirmó que cuando estaba con Ayala solo pensaba en cosas bonitas y buenas, al punto que compró un vestido blanco de novia, para el día que sellará su amor con el artista, que participó en la exitosa novela “Amarte es mi pecado”.
“Me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia y todo. Él se quería casar conmigo a los dos años. Era muy joven, él también. Gracias a mi papá no (nos casamos) porque sino ya tendría 18 divorcios”, comentó en la entrevista.
Finalmente, dijo que la relación terminó al darse cuenta que para ser una gran actriz debía sentir un dolor fuerte de ruptura para entender y llevarlo a la pantalla, lográndolo con mucho éxito ya que es una de las actrices latinas más respetadas.
La nacida el 13 de mayo de 1975 hizo su vida tras la ruptura, teniendo una relación con el actor Eduardo Santamaría, con quien tuvo dos hijos llamados Roberto y José Eduardo. Luego tuvo a María Itatí, fruto de su amor con Carlos Cruz.