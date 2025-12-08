Las fotos de Kendall Jenner que desataron rumores de embarazo

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 6 de diciembre de 2025 un conjunto de fotografías captadas por paparazzis en Los Ángeles causó revuelo en internet por la supermodelo Kendall Jenner, quien parecía lucir una ligera “barriguita”, lo que inmediatamente reavivó los rumores un posible embarazo.

La prensa internacional retomó rápidamente el tema luego de que varios fanáticos interpretaran cada gesto, cada postura y cada outfit de Kendall como una pista de embarazo.

Las especulaciones rodean a Kendall Jenner

No es la primera vez que el nombre de Kendall se relaciona con este tipo de especulaciones. En 2023 ya habían surgido rumores cuando un productor del reality donde participaba le preguntó a la modelo si estaba embarazada, un momento que desató toda clase de teorías.

Ahora, algunos internautas destacan que, además de la imagen reciente, ciertos gestos, como posar con las manos sobre el abdomen, parecen intencionales, lo que genera dudas sobre si podría tratarse de un anuncio anticipado.

Otros, más escépticos, advierten que el supuesto “vientre prominente” podría deberse a la ropa, al ángulo de la cámara, a retoca de luces o simplemente a la magia de los paparazzis. Hasta ahora, la falta de confirmación por parte de Kendall o su familia sostiene el suspenso.

Su vida amorosa y mediática

La especulación recobra fuerza en un momento especial para Kendall, ya que, este año celebró sus 30 años en una escapada de lujo con amigos y familia, regresando como es habitual bajo el lente de los medios.

Su antigua relación con el artista Bad Bunny sigue estando bajo la lupa y aunque su vínculo sentimental ha tenido altibajos, muchos no descartan que una reconciliación o cercanía reciente pueda ser parte de la razón detrás del rumor.

Además, la presión mediática constante sobre su rol como modelo, figura pública y miembro del clan más mediático de Hollywood alimenta el interés cada vez que aparece en un evento o sesión fotográfica.

Hasta la fecha, ni Kendall Jenner ni algún portavoz oficial han confirmado o desmentido los rumores. Ese silencio habitual en su círculo funciona tanto como escudo como combustible para la especulación.