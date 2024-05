¡De Última Hora! Bad Bunny y Kendall Jenner se reconcilian

Bad Bunny y Kendall Jenner se reconcilian, así lo afirmó una fuente a People. La pareja habría terminado su relación en diciembre de 2023, los motivos de su ruptura no se esclarecieron, sin embargo, el informante aseguró que: "no estaban en la misma página".

Cinco meses más tarde, Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner, enciende las redes sociales dando señal que hubo una segunda oportunidad. Tras su paso por la Met Gala el pasado 6 de mayo, se les vio junto en el after party con una química que no podían ocultar. Según cuenta las malas lenguas, la pareja "necesitaba un break para extrañarse lo suficiente y resolver las cosas. Siempre han sentido esta atracción loca".

Su relación amorosa no duró más de un año, pero, fue tiempo suficiente para acaparar miradas, las cámaras y la atención de todos. La sensual pareja debutó en la campaña de Gucci "Love is in the air", la cual se convirtió en tendencia por varios días.

Recordemos que, la también empresaria de 28 años, dijo presente en los últimos tres conciertos del intérprete de "Titi me pregunto" en el Kaseya Center de Miami. Asimismo, se les vio juntos el pasado 26 de mayo en un restaurante, propiedad del empresario David Grutman y antes de eso en Gekko, Miami, aunque los presentes explicaron que la expareja no tuvo afectos en público su cercanía es innegable.

Recientemente saltó a luz unas fotos que muestran al boricua de 30 años junto a exnovia saliendo directamente por el estacionamiento de un hotel, su pésima escapatoria de las cámaras no fue del todo efectiva, los paparazis no dejaron de seguirlos hasta que ambos abordaron el mismo vehículo.

Bad Bunny y Kendall saliendo de un hotel / Cortesía

Po último, un informante muy cercano a los dos reveló a People que Kendall consideró volver con su exnovio, el baloncestista Devin Booker, luego de la ruptura con Bad Bunny. "Benny no estaba feliz con que Kendall estaba saliendo con otros pretendientes y la quería de vuelta", dijo la fuente sobre el artista.