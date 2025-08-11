Bono Beca Universitaria: Así puedes registrarte para recibirlo y aprovechar su nuevo aumento

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Beca Universitaria es un beneficio económico entregado por el Gobierno Nacional a estudiantes de educación superior que están inscritos en el Sistema Patria. En este mes de agosto, el pago se inició el viernes 8 y llegó con un aumento, pasando de 607,50 bolívares en julio a 708,80 bolívares este mes.

¿A quién está dirigido el Bono Beca Universitaria?

Este programa de apoyo social está destinado a estudiantes de universidades, institutos y otras instituciones de educación superior. Es un incentivo mensual que busca ayudar con algunos gastos relacionados con la formación académica, siempre y cuando el beneficiario cumpla con el requisito principal: estar registrado y actualizado en la Plataforma Patria.

Cómo registrarse en Patria para recibirlo

Para optar por este bono, los pasos son sencillos:

Crear un usuario en la Plataforma Patria o iniciar sesión si ya se tiene. Ingresar en la sección “Perfil” y luego en “Laboral”. Pulsar la opción “Actualizar” y marcar la categoría “universitario”. Responder “NO” a la pregunta sobre si se trabaja actualmente. Seleccionar “estudiando” como condición actual y guardar los cambios.

Mantener actualizada la información en el Sistema Patria es esencial para que la asignación del bono sea continua. Si el sistema no reconoce la condición de estudiante, es posible quedar fuera de la lista de beneficiarios, incluso cumpliendo con todos los criterios establecidos.

Además, se recomienda a los beneficiarios mantener su perfil activo y participar en las actualizaciones solicitadas por el sistema, de esta forma, se asegura la continuidad del pago y se fomenta un registro confiable de la población estudiantil.