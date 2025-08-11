¿Eres amante de la pizza? Chicago activa promociones en estos 27 locales

Suscríbete a nuestros canales

Choose Chicago anunció el lanzamiento oficial del Chicago Pizza Pass que permitirá la degustación de pizzas gracias a sus increíbles promociones en 27 restaurantes locales. La iniciativa pretender cautivar a los amantes del platillo y fomentar el turismo en esta ciudad mediante la gastronomía.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, los turistas podrán acceder a descuentos, promociones y ofertas especiales gracias a unos pases que podrán utilizar en los locales participantes. El precio para adquirirlo es de 15 dólares y puedes encontrarlo en línea. Los participantes podrán ganar premios, que incluyen fiestas privadas y escapadas con alojamiento.

“Ya sea que esté descubriendo nuevas pizzas favoritas, repasando los clásicos o buscando la rebanada perfecta, el Chicago Pizza Pass, creado por Choose Chicago, es la manera perfecta de explorar todo lo que la escena pizzera de Chicago tiene para ofrecer”, expresó Yordan Engerman, vicepresidente de alianzas de Choose Chicago.

¿Qué incluye el Chicago Pizza Pass?

El pase estará vigente hasta el 31 de diciembre. Luego, puedes realizar el recorrido para deleitar tu paladar con la variedad de pizzas. Algunos de los beneficios para los participantes del evento son los siguientes:

Porciones gratis

Descuentos

Ofertas 2x1

Sorteos

Escapadas con alojamiento incluido

¿Cómo puedo obtener el pase?

Los interesados deben realizar un procedimiento en línea. A continuación, te proporcionamos una guía:

Accede al sitio web oficial del Chicago Pizza Pass Cancela los 15 dólares para obtenerlo. Recibirás el pase digital ya sea por correo electrónico o SMS

¿Cuáles son las pizzerías participantes?

Con el pase podrán degustar una variedad de pizzas, desde la famosa “deep dish” hasta las de estilo taberna. Esta iniciativa promueve una experiencia amena para los asistentes, principalmente para los aficionados de la comida italiana. En cuanto a los restaurantes participantes, encontrarás más de 27 opciones, las cuales podrán seleccionar según tus preferencias: