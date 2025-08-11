Estados Unidos: ¿Cuándo es Día del Trabajo en Tennessee? Conoce qué estará abierto y cerrado

Suscríbete a nuestros canales

El Día del Trabajo es un feriado federal que rinde homenaje a los trabajadores de todo Estados Unidos y que, además, marca el cierre no oficial del verano. En este 2025, la fecha será el lunes 1 de septiembre, con un fin de semana largo que comenzará el sábado 30 de agosto, ideal para reuniones familiares, desfiles y actividades al aire libre en Tennessee.

Esta celebración fue proclamada feriado federal el 28 de junio de 1894, bajo el mandato de Grover Cleveland. Sin embargo, su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando las extensas jornadas laborales y las condiciones precarias impulsaron a los trabajadores a exigir un día de reconocimiento, por su parte, Oregón fue el primer estado en aprobarlo oficialmente en 1887, seguido por Nueva York, Colorado y Massachusetts.

El punto decisivo ocurrió con la huelga de la Pullman Palace Car Company en 1894, en Chicago, cuando empleados protestaron por recortes salariales y despidos injustificados. Esta manifestación de gran impacto aceleró la decisión del Congreso de convertir el Día del Trabajo en una festividad oficial en todo el país.

¿Qué estará abierto y cerrado en Tennessee el Día del Trabajo?

Abiertos: supermercados como Walmart y Target, cadenas de comida como McDonald’s y la mayoría de restaurantes, aunque con horarios especiales.

Cerrados: bancos, oficinas gubernamentales, escuelas, universidades y el servicio postal.

Entregas: FedEx, UPS y el Servicio Postal de EEUU no repartirán correo, salvo entregas urgentes de FedEx Custom Critical.