Trump activa la Guardia Nacional en Washington D.C. por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

En una rueda de prensa realizada hoy, el presidente Donald Trump confirmó una serie de medidas contundentes para enfrentar la creciente ola de criminalidad en la ciudad de Washington D.C. Entre las acciones anunciadas destaca la activación de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, además de la decisión de poner a la Policía Metropolitana bajo control federal.

¿Por qué se activará la Guardia Nacional en Washington D.C.?

La decisión de desplegar la Guardia Nacional responde a un incremento significativo de la inseguridad y la criminalidad en distintas áreas de la ciudad. El gobierno federal busca con esta medida reforzar la presencia policial, garantizar el orden público y proteger tanto a los residentes como a las instituciones gubernamentales que se encuentran en la capital.

Policía Metropolitana bajo control federal

Otra de las novedades anunciadas por el presidente Trump es la transferencia del control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. a las autoridades federales. Esta medida pretende fortalecer la coordinación entre distintas agencias de seguridad y facilitar una respuesta más efectiva frente a los delitos que afectan a la ciudad.