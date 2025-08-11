Estados Unidos: Actividades que no puedes realizar aunque tengas visa de turista B1/B2

Suscríbete a nuestros canales

La visa B1/B2 es una de las más solicitadas por quienes planean viajar a Estados Unidos para hacer turismo, visitar familiares, realizar compras o atender compromisos de negocios. Aunque su vigencia puede extenderse hasta 10 años y permite estancias de hasta seis meses, no todas las actividades están autorizadas.

Qué sí puedes hacer con la visa B1/B2

Este documento se divide en dos categorías:

B-2 (Turismo): visitar parques, playas, museos, asistir a eventos sociales sin pago, hacer compras personales, recibir tratamiento médico, participar como aficionado en concursos y tomar cursos recreativos breves sin créditos.

B-1 (Negocios): asistir a reuniones o convenciones, recibir capacitaciones cortas, negociar contratos, resolver asuntos patrimoniales y participar en procesos legales, siempre sin recibir remuneración en el país.

Actividades prohibidas con esta visa

El Departamento de Estado de EEUU prohíbe estrictamente:

Trabajar o recibir pagos por servicios prestados.

Actuar profesionalmente en espectáculos remunerados.

Ejercer como periodista o trabajar en medios sin visa adecuada.

Inscribirse en programas académicos con créditos o títulos.

Viajar con el objetivo de dar a luz para obtener ciudadanía para el bebé.

Otras restricciones importantes

Establecer residencia permanente en Estados Unidos.

Hacer voluntariado con compensación.

Comprar grandes volúmenes de productos para revenderlos.

Por ende, antes de planificar tu itinerario, es recomendable verificar qué actividades están permitidas y cuáles no, evitando así riesgos que puedan cerrar las puertas a Estados Unidos en el futuro.