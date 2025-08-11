Servicios

Estados Unidos: Actividades que no puedes realizar aunque tengas visa de turista B1/B2

Incumplir las reglas puede acarrear la cancelación del documento y sanciones migratorias.

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:48 am
visa B1-B2
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La visa B1/B2 es una de las más solicitadas por quienes planean viajar a Estados Unidos para hacer turismo, visitar familiares, realizar compras o atender compromisos de negocios. Aunque su vigencia puede extenderse hasta 10 años y permite estancias de hasta seis meses, no todas las actividades están autorizadas. 

Qué sí puedes hacer con la visa B1/B2

Este documento se divide en dos categorías:

B-2 (Turismo): visitar parques, playas, museos, asistir a eventos sociales sin pago, hacer compras personales, recibir tratamiento médico, participar como aficionado en concursos y tomar cursos recreativos breves sin créditos.

B-1 (Negocios): asistir a reuniones o convenciones, recibir capacitaciones cortas, negociar contratos, resolver asuntos patrimoniales y participar en procesos legales, siempre sin recibir remuneración en el país.

Actividades prohibidas con esta visa

El Departamento de Estado de EEUU prohíbe estrictamente:

  • Trabajar o recibir pagos por servicios prestados.
  • Actuar profesionalmente en espectáculos remunerados.
  • Ejercer como periodista o trabajar en medios sin visa adecuada.
  • Inscribirse en programas académicos con créditos o títulos.
  • Viajar con el objetivo de dar a luz para obtener ciudadanía para el bebé.

Otras restricciones importantes

  • Establecer residencia permanente en Estados Unidos.
  • Hacer voluntariado con compensación.
  • Comprar grandes volúmenes de productos para revenderlos.

Por ende, antes de planificar tu itinerario, es recomendable verificar qué actividades están permitidas y cuáles no, evitando así riesgos que puedan cerrar las puertas a Estados Unidos en el futuro.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La Rinconada Entrenador Fútbol
Lunes 11 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios