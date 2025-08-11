Estados Unidos: Actividades que no puedes realizar aunque tengas visa de turista B1/B2

NOTAS RELACIONADAS
La visa B1/B2 es una de las más solicitadas por quienes planean viajar a Estados Unidos para hacer turismo, visitar familiares, realizar compras o atender compromisos de negocios. Aunque su vigencia puede extenderse hasta 10 años y permite estancias de hasta seis meses, no todas las actividades están autorizadas.
Qué sí puedes hacer con la visa B1/B2
Este documento se divide en dos categorías:
B-2 (Turismo): visitar parques, playas, museos, asistir a eventos sociales sin pago, hacer compras personales, recibir tratamiento médico, participar como aficionado en concursos y tomar cursos recreativos breves sin créditos.
B-1 (Negocios): asistir a reuniones o convenciones, recibir capacitaciones cortas, negociar contratos, resolver asuntos patrimoniales y participar en procesos legales, siempre sin recibir remuneración en el país.
Actividades prohibidas con esta visa
El Departamento de Estado de EEUU prohíbe estrictamente:
- Trabajar o recibir pagos por servicios prestados.
- Actuar profesionalmente en espectáculos remunerados.
- Ejercer como periodista o trabajar en medios sin visa adecuada.
- Inscribirse en programas académicos con créditos o títulos.
- Viajar con el objetivo de dar a luz para obtener ciudadanía para el bebé.
Otras restricciones importantes
- Establecer residencia permanente en Estados Unidos.
- Hacer voluntariado con compensación.
- Comprar grandes volúmenes de productos para revenderlos.
Por ende, antes de planificar tu itinerario, es recomendable verificar qué actividades están permitidas y cuáles no, evitando así riesgos que puedan cerrar las puertas a Estados Unidos en el futuro.