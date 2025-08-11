Haz tus compras por internet con la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga

Suscríbete a nuestros canales

La comodidad del cliente, la variedad de productos y la simplicidad de acceso a través de dispositivos móviles han contribuido en los últimos años al aumento de las compras por internet. Conscientes de esta realidad, Bancamiga ha puesto en manos de los venezolanos la Tarjeta de Débito Mastercard, que ofrece un sinfín de ventajas.

Con este instrumento financiero, los clientes tienen la facilidad de hacer transacciones en línea rápidas y seguras, gracias al beneficio que brindan dos de sus elementos clave de seguridad: el candado virtual y la tecnología ID Check.

El candado virtual es una herramienta que permite a los clientes habilitar o deshabilitar el uso de la tarjeta para compras online. Al momento de efectuar la transacción se abre el candado y se cierra una vez realizada.

ID Check, por su parte, es una capa adicional de seguridad. Al finalizar una compra por internet con la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga, la web solicitará a los clientes un código de autenticación, que se obtiene al ingresar a la aplicación Bancamiga Suite y se incorpora en la transacción.

Con el candado virtual y con ID Check, Bancamiga reafirma su compromiso de poner en el mercado soluciones innovadoras que, en un mercado digital en constante evolución, satisface una condición medular de las transacciones: la seguridad.

Además del importante beneficio de facilitar las compras por internet, la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga, que cuenta con tecnología sin contacto, también permite suscribirse a servicios de streaming, cancelar por puntos nacionales e internacionales y retirar de cajeros en el exterior.

A estas características se le suman los descuentos exclusivos disponibles en comercios asociados, donde destacan restaurantes, centros de salud y de belleza, Pedidos Ya y Yummy, entre otros.

De esta manera, Bancamiga reafirma su sentido de dirección al promover entre los venezolanos productos de vanguardia con beneficios tangibles, que mejoran su calidad de vida.