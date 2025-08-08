Estados Unidos: Alerta viajeros, deportación inmediata si no cumplen nuevo trámite obligatorio

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades estadounidenses han intensificado el cumplimiento de una norma migratoria que exige a los visitantes que planeen permanecer más de 30 días en el país realizar un registro obligatorio.

Aunque esta disposición existe desde hace muchos años, ahora se aplicará con mayor rigor y se impondrán sanciones que pueden llegar hasta la deportación inmediata, el objetivo es tener un control más preciso sobre los turistas que prolongan su estadía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recordaron que la obligación de registrarse rige también para quienes ingresen por tierra sin visa. Para facilitar el cumplimiento, el Gobierno habilitó un portal web donde los viajeros pueden completar el proceso en pocos minutos, pero advirtió que no habrá excepciones para quienes no lo hagan antes del día 30.

La medida está respaldada por la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige el registro de todo extranjero que permanezca más de un mes en territorio estadounidense. Esto afecta principalmente a quienes no solicitan el Formulario I-94 al entrar por un puerto terrestre, pasado el día 31 sin completar el trámite, el viajero se expone a multas, procesos legales y hasta la expulsión del país.

Un ejemplo frecuente es el de los llamados "snowbirds", ciudadanos canadienses que pasan largas temporadas en Estados Unidos durante el invierno y que, en algunos casos, no completan este requisito.

El incumplimiento puede considerarse una infracción civil o incluso un delito. Las sanciones van desde el pago de multas hasta la deportación inmediata, lo que también podría implicar restricciones para volver a ingresar al país. Por el contrario, quienes ya tengan visa, permiso de trabajo o el Formulario I-94 no necesitan hacer el registro adicional, pues su estadía queda registrada automáticamente.