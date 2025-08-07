Estados Unidos: Nueva ley en vigor cambia un aspecto clave de las escuelas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado viernes 1° de agosto, una nueva ley entró en vigencia en Nueva York que modifica profundamente los alimentos servidos en las escuelas públicas del estado. Esta normativa busca proteger la salud de los niños al prohibir el uso de ciertos colorantes artificiales que se encuentran comúnmente en productos procesados destinados al consumo infantil.

Prohibición de colorantes artificiales específicos en Nueva York

La legislación prohíbe la inclusión de siete colorantes artificiales en los alimentos que se sirven en los comedores escolares. Entre estos aditivos están:

Rojo N° 3

Rojo N° 40

Amarillo N° 5

Amarillo N° 6

Azul N° 1

Azul N° 2

Verde N° 3

Estos ingredientes, a pesar de contar con la aprobación de la FDA, se han relacionado con posibles riesgos para la salud de los niños, por lo que la ley busca limitar su exposición en entornos educativos.

Diversos estudios científicos han señalado que estos colorantes pueden desencadenar problemas como hiperactividad, trastornos en la atención y reacciones alérgicas en menores. Dichas preocupaciones han sido respaldadas por numerosas organizaciones médicas y pediátricas, que destacan la importancia de proteger a los niños en una etapa fundamental para su desarrollo neurológico y conductual.

Con la entrada en vigor de la ley, las escuelas públicas y los programas subsidiados tendrán que revisar y modificar los menús ofrecidos para garantizar que ningún producto contenga estos aditivos.

Por lo tanto, se espera una revisión exhaustiva de marcas y distribuidores, impulsando el desarrollo y la comercialización de opciones más naturales y libres de estos colorantes artificiales, lo cual representa un cambio significativo en la industria alimentaria local.