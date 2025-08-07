Asistencia comunitaria gratuita este 9 de agosto en Texas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En Dallas, Texas, diferentes organizaciones comunitarias desarrollan iniciativas para brindar atención integral de salud dirigida a los sectores más vulnerables del condado, garantizando alimentación gratuita y vacunas a bajo costo.

En este sentido, la convocatoria es en Back School Vaccines, donde brindarán inmunizaciones a precios accesibles, principalmente para jóvenes estudiantes a propósito del inicio del ciclo escolar. La información fue difundida en la cuenta oficial de Facebook del Centro de Usos Múltiples del Oeste de Dallas (WDMC), invitando a los niños a acudir a partir de las 9:00 hasta las 10:00 am, en DCHHS 2377 N. Stemmons Fwy Dallas, TX 75207.

Es importante mencionar que los primeros visitantes solo deberán cancelar 10 dólares. Las personas que hayan asistido a jornadas anteriores deben pagar 5 dólares. Para acceder a la inmunización, deben presentar una copia impresa del registro de vacunación anterior e ir acompañado de un tutor o representante.

Otros eventos

Feed The City Dallas, es un evento mensual donde los voluntarios entregan comida gratis a las personas más necesitadas. El próximo sábado 9 de agosto, los interesados podrán asistir a la siguiente ubicación: Bowl & Barrel: 8084 Park Lane #Ste 145 Dallas, TX 75231 United States; desde la 9:00 am.

Esta jornada tiene como finalidad erradicar el hambre en diversas comunidades, gracias a la entrega de almuerzos saludables a ciudadanos de escasos recursos. Además, es una actividad destinada a público de todas las edades.

Información adicional