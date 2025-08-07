Asistencia comunitaria gratuita este 9 de agosto en Texas (+Detalles)

En Dallas, Texas, diferentes organizaciones comunitarias desarrollan iniciativas para brindar atención integral de salud dirigida a los sectores más vulnerables del condado, garantizando alimentación gratuita y vacunas a bajo costo.
En este sentido, la convocatoria es en Back School Vaccines, donde brindarán inmunizaciones a precios accesibles, principalmente para jóvenes estudiantes a propósito del inicio del ciclo escolar. La información fue difundida en la cuenta oficial de Facebook del Centro de Usos Múltiples del Oeste de Dallas (WDMC), invitando a los niños a acudir a partir de las 9:00 hasta las 10:00 am, en DCHHS 2377 N. Stemmons Fwy Dallas, TX 75207.
Es importante mencionar que los primeros visitantes solo deberán cancelar 10 dólares. Las personas que hayan asistido a jornadas anteriores deben pagar 5 dólares. Para acceder a la inmunización, deben presentar una copia impresa del registro de vacunación anterior e ir acompañado de un tutor o representante.
Otros eventos
Feed The City Dallas, es un evento mensual donde los voluntarios entregan comida gratis a las personas más necesitadas. El próximo sábado 9 de agosto, los interesados podrán asistir a la siguiente ubicación: Bowl & Barrel: 8084 Park Lane #Ste 145 Dallas, TX 75231 United States; desde la 9:00 am.
Esta jornada tiene como finalidad erradicar el hambre en diversas comunidades, gracias a la entrega de almuerzos saludables a ciudadanos de escasos recursos. Además, es una actividad destinada a público de todas las edades.
Información adicional
-
Los interesados en el evento denominado Feed The City Dallas pueden corroborar la información en su sitio web oficial, donde encontrarán mayores detalles.
-
La distribución de alimentos no se realiza directamente en el evento. La coordinación es realizada por organizaciones que asignan alimentos en despensas móviles, comedores populares, refugios, programas extracurriculares y mucho más.
-
Estos alimentos son entregados en el horario correspondiente o hasta agotarse su existencia, por lo que se recomienda asistir a primera hora.