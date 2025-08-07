Mural de EK y Los Palos Grandes de Noche recuerda usar el casco

Suscríbete a nuestros canales

El programa de responsabilidad social Buen Vecino de EK, Empire Keeway, volvió a Caracas para entregar a la ciudad un segundo mural en la 4ª. avenida entre 1a. Transversal y Av. Francisco de Miranda de la urbanización Los Palos Grandes. La ilustración exhorta a usar el casco al rodar en moto para reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza en caso de accidentes.

Doménico Helmeyer, Pdte. de Los Palos Grandes de Noche (LPG de Noche), recordó que esta es la segunda iniciativa de muralismo y educación vial que se hace en conjunto con EK: “en marzo de este año, pintamos uno que incentiva a respetar el rayado peatonal y el sentido de la vía, en la 6ª. transversal con segunda avenida”.

Penélope Pocaterra, Gerente Ejecutiva de Talento Humano de EK, se siente honrada “no solo porque los de LPG de Noche son personas alegres y creativas sino porque hacen un trabajo extraordinario mejorando los espacios de la comunidad y transmitiendo mensajes que llaman a la conciencia ciudadana”.

La jornada incluyó el cambio de cascos Sandoval, también conocidos como “antimulta” o “totumita”, a motorizados que circulaban por la zona. Los voluntarios de LPG de Noche y los de EK, les recibieron sus cascos para destruirlos y les obsequiaron semiintegrales.

Los cascos EK tienen certificación DOT, (Departamento de Tránsito de Estados Unidos, en inglés) que avala protección del cráneo ante 90 % de los tipos de impacto y superaron pruebas de resistencia de fuerza. La absorción de golpes es más importante que la resistencia o dureza del casco y usarlo puede salvar la vida.

Próximamente, otra pared tendrá una imagen que insta a no soltar el manubrio para usar el teléfono mientras se maneja moto. El slogan de Los Palos Grandes de Noche, Generamos Cambios Positivos, se funde con el de Buen Vecino de EK, porque, juntos, ensamblaron bienestar.