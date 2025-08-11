Comida gratis en Texas hasta el 16 de agosto: ¿Cuándo y dónde serán las entregas?

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) es una organización que distribuye comida de manera semanal en el estado, para combatir el hambre y respaldar a las comunidades más vulnerables. Del 11 al 16 de agosto, repartirán despensas en diversas ubicaciones, gracias a la alianza con Caridades Católicas Dallas.

Para acceder a la comida gratuita no es necesario formalizar un registro ni una solicitud. Tampoco deberá cancelar monto alguno para recibir productos alimenticios, como: lácteos, granos, productos agrícolas y proteínas.

Foto: Referencial / Cortesía

Es importante que los interesados asistan con antelación a los puntos establecidos, debido a que serán atendidos por orden de llegada. También, deberán proporcionar algunos datos socio-económicos, incluyendo: nombre y apellido del beneficiario, número de integrantes del núcleo familiar y el código postal.

Horarios y ubicaciones de entrega hasta el 16 de agosto

Lunes 11 de agosto

9:30 AM: En Our Lady of San Juan de los Lagos, Santa Teresita, Dallas, 75212

Martes 12 de agosto

9:30 AM: En Good Shepherd Garland, Garland, 75040

9:30 AM: En Mt. Gilead Baptist Church, Italy, 76651

9:30 AM: En Portfolio Resident Fairway Village, Dallas, 75211

11:00 AM: En Northway Christian Church, Dallas, 75225

1:00 PM: En KEF International Church, Plano, 75074

1:00 PM: En New Birth Baptist Church, Dallas, 75224

Miércoles 13 de agosto

9:00 AM: St. Francis (Whitesboro), Whitesboro, 76273

9:30 AM: En Sam Rayburn Memorial VA, Bonham, 75418

9:30 AM: En Trinity Basin Preparatory Academy Ledbetter Campus, Dallas, 75223

9:30 AM: En La Mision Ennis, Ennis, 75119

9:30 AM: En The Mondello Living, Dallas, 75228

12:00 PM: En St. Patrick Catholic Church, Dallas, 75238

12:30 PM: En St. Mary's, Sherman, 75090

12:30 PM: En St. Ann - Coppell, 75019

12:30 PM: En Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool, Dallas, 75203

Jueves 14 de agosto

9:30 AM: En Our Lady of Perpetual Help, Dallas, 75235

9:30 AM: En Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division, Dallas, 75215

9:30 AM: En Villas of Lancaster, Lancaster, 75146

9:30 AM: En Sacred Heart Rowlett, Rowlett, 75089

1:00 PM: EnStrong Tower Temple, Grand Prairie, 75051

1:00 PM: En Portfolio Riverstation Apartments, Dallas, 75217

1:00 PM: En St. Michael's, McKinney, 75069

1:00 PM: En Our Savior Lutheran/Texas Health, Rockwall, 75032

Viernes 15 de agosto

9:30 AM: En Christ Embassy Farmers Branch, Carrollton, 75006

9:30 AM: En Gaston Christian Center, Dallas, 75243

9:30 AM: En Iglesia Episcopal San Bernabe, Garland, 75042

9:30 AM: En Faith Fellowship Missionary Baptist Church, Dallas, 75052

Sábado 16 de agosto

9:30 AM: En Light Church, Mesquite, 75150

9:30 AM: En Springs Fellowship Church, Dallas, 75217

9:30 AM: En Rapha's World Ministries, Richardson, 75081

9:30 AM: En Holy Family, Irving, 75062

1:00 PM: En Praise Embassy, Dallas, 75243

1:00 PM: En Bruton Terrace Church of Nazareth, Dallas, 75217

1:00 PM: En Our Lady of the Lake, Rockwall, 75087

1:00 PM: En Shaddai-Irving, Irving, 75061

Por último, estas iniciativas garantizan la alimentación saludable y nutritiva de los residentes en el norte de Texas. Al acudir a las ubicaciones, deben mantener la paciencia y el orden, para ser atendidos por los voluntarios del NTFB.