Muere semental que marcó récord de pista con Javier Castellano sobre su espina

Durante la tarde de ayer surgió la noticia que el ejemplar Imperial Hint, ganador de múltiples títulos de Grado 1 y que estableció un récord en el hipódromo de Saratoga que aún se mantiene en vigor, fue sacrificado en Luisiana tras una larga lucha contra la laminitis. Clear Creek Stud, que representó a Imperial Hint desde que pasó a la granja de cría en 2021, anunció su muerte.

Imperial Hint muere de laminitis a las12 años

El hijo de 12 años, de Imperialism ganó 11 stakes de Graded, incluidos cuatro eventos de grado 1, en una campaña de 25 carreras de 2016 a 2020. Estableció el récord de la pista al ganar el Alfred G. Vanderbilt Handicap (G1) de 2019 en Saratoga, donde corrió seis furlongs en 1:07.92, con la monta del jinete venezolano Javier Castellano.

Las victorias de Grado 1, se encuentra el Vosburgh Stake (G1) en dos oportunidades 2018 y 2019, al igual que el Alfred G. Vanderbilt Handicap (G1) 2018 y 2019.

Imperial Hint, criado en Florida por Shade Tree Thoroughbreds, para su propietario, Raymond Mamone. Entrenado por Luis Carvajal Jr., Imperial Hint ganó 14 de 25 carreras y ganó $2,209,055. Mamone falleció a los 88 años en 2021.

Imperial Hint tiene 49 potros en edad de competir, incluyendo 31 de dos años. Su potro con mayores ganancias y único ganador de stakes hasta la fecha es Tdz Hint of Power, de tres años y criado en Luisiana. La progenie de Imperial Hint ganó $286,633 hasta el 10 de agosto.

Imperial Hint se presentó por un precio de $2,500 durante la temporada de cría de 2025. Apodado "Little Rocket", fue cruzado con yeguas pura sangre y Quarter Horse.